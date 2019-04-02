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Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео

2.7тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" станцювала на столі під час відкриття бару LA Story bar-shop-lub у Москві.

Відповідне відео розмістив у мережі Telegram-канал "Наивный олень" і сама артистка у своєму сторіс (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Сєдокова організувала гучну вечірку, на яку були запрошені зірки, зокрема соліст MBAND Анатолій Цой, Олена Водонаєва та інші.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram

Перед тим, як вирушити на відкриття бару, Сєдокова поскаржилася, що комбінезон, підібраний спеціально під захід, не підійшов. Тому її стилісти швидко підібрали обтислу "лакову" спідницю, топ і дизайнерський корсет.

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На заході вона пригощала гостей солодощами з кондитерської Сергія Жукова. Вона розповідала про смачні трубочки зі згущеним молоком і продемонструвала різні ласощі.

Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео
Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео

Під час вечірки співачка залізла на стіл з подругами і влаштувала "гарячі танці", які зняли на камеру.

Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео
Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще до відкриття бару епатажна Сєдокова знялася у фотосесії для солодощів Жукова "Молочна мама". Також вона випустила власний бренд одягу LA Story.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
РосіяМосква
Теги
видеошоу-бизнес
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Єто как украинская? А бар почему московский? У нас российских телок пляшущих по саунах и барах назьІвают украинками, значит єта, как ее там, российская. По справедливости..
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