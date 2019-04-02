Сєдокову зняли під час танцю на столі в барі Москви: відео

Українська поп-виконавиця Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" станцювала на столі під час відкриття бару LA Story bar-shop-lub у Москві.

Відповідне відео розмістив у мережі Telegram-канал "Наивный олень" і сама артистка у своєму сторіс (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Сєдокова організувала гучну вечірку, на яку були запрошені зірки, зокрема соліст MBAND Анатолій Цой, Олена Водонаєва та інші.

Анна Сєдокова Instagram

Перед тим, як вирушити на відкриття бару, Сєдокова поскаржилася, що комбінезон, підібраний спеціально під захід, не підійшов. Тому її стилісти швидко підібрали обтислу "лакову" спідницю, топ і дизайнерський корсет.

На заході вона пригощала гостей солодощами з кондитерської Сергія Жукова. Вона розповідала про смачні трубочки зі згущеним молоком і продемонструвала різні ласощі.

Під час вечірки співачка залізла на стіл з подругами і влаштувала "гарячі танці", які зняли на камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще до відкриття бару епатажна Сєдокова знялася у фотосесії для солодощів Жукова "Молочна мама". Також вона випустила власний бренд одягу LA Story.

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