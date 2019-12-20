"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках, продемонструвавши "п'яту" точку.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

"Ми — жінки, всі різні й однаково емоційно нестабільні. Ми розлучаємося, зустрічаємося, публікуємо голі фото та розумні книги одночасно. І це нормально! Ми — всі дівчатка і не важливо, 16 нам чи 61. Дівчата, які повинні підтримувати та захоплюватися одна одною, не важливо в трусиках ми чи без", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова в БДСМ-вбранні Фото: instagram/annasedokova

Зазначимо, що шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її публікацію. Одні захопилися розкішною фігурою Сєдокової, а інші звинуватили її у використанні фотошопу.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анна Сєдокова засвітила голі груди Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова у відвертій білизні Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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