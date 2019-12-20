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20 грудня • оновлено в 02:50
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"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в БДСМ-вбранні з батогом у руках, продемонструвавши "п'яту" точку.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Ми жінки, всі різні й однаково емоційно нестабільні. Ми розлучаємося, зустрічаємося, публікуємо голі фото та розумні книги одночасно. І це нормально! Ми всі дівчатка і не важливо, 16 нам чи 61. Дівчата, які повинні підтримувати та захоплюватися одна одною, не важливо в трусиках ми чи без", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова в БДСМ-вбранні

Анна Сєдокова в БДСМ-вбранні

Фото: instagram/annasedokova

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Зазначимо, що шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її публікацію. Одні захопилися розкішною фігурою Сєдокової, а інші звинуватили її у використанні фотошопу.

"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні
"Вульгарна і занадто багато фотошопу": Сєдокову розгромили через фото в БДСМ-вбранні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анна Сєдокова засвітила голі груди

Анна Сєдокова засвітила голі груди

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова у відвертій білизні

Анна Сєдокова у відвертій білизні

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола

Анна Сєдокова повністю гола

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
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