Сєдокову обікрали: співачка поскаржилася на зраду близької людини

Українська співачка Анна Сєдокова заявила, що протягом довгого часу її близька людина, помічниця на ім`я Анастасія, обманювала та обкрадала її.

Подробицями інциденту артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Сєдокової, вона пропрацювала з дівчиною три роки. Помічниця була знайома з її найближчим оточенням, була вхожою в її будинок і співачка вважала її "своєю сім'єю". Однак нещодавно Сєдокова дізналася, що Анастасія сильно підставила її, через що артиста загрузла в боргах.

"Історія про те, як моя помічниця Настя, людина яка понад 3 років була ближчою мені, ніж сестра, людина, яку я вважала своєю сім'єю, людина, яка спала в моєму ліжку та обіймала протягом трьох років моїх дітей, стала злодійкою і скотилася на дно, глибше якого я навіть не уявляла. Я почала недораховувати грошей. Там забула, там не відповідають. Поверненні гроші не приходили. Якось грошей не стало... За ці пів року Настя позичила гроші у всіх наших знайомих і людей з якими я якось перетиналася. На операцію мамі. На іпотеку мамі. На мого візажиста. Вона позичала, і люди віддавали їй останнє, обмежуючи своїх дітей. Тому що добрі. Тому що вірили", – розповіла Сєдокова.

Тепер, як зазначила співачка, їй потрібно розплачуватися за проступки помічниці, про які вона зовсім нічого не знала.

"Сьогодні я живу у квартирі, за яку не платили з квітня. Мій син ходить в неоплачений садочок. І кожен, хто телефонує мені, позичав їй гроші та чекає їх. Але жоден з них не сказав мені про це. Ніхто мене не попередив. Як ? Навіщо? Заради чого обманювати всіх? Я не знаю, що мені робити... Онлайн казино – зло", – підсумувала Сєдокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Яніс Тімма зробив Анні Сєдоковій пропозицію руки та серця. Співачка погодилася стати його дружиною, для неї це буде третій шлюб.