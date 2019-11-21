Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.

Відповідний знімок зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла ковдрою.

Анна Сєдокова гола в ліжку Фото: instagram/annasedokova

"А скільки ти спиш? Я ось сьогодні тричі по годині та ще півтори години в готелі. Але це перельоти просто. Збираю ніч по хвилинах", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова гола в ліжку Фото: instagram/annasedokova

Шанувальники із захопленням зустріли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова у відвертому купальнику Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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