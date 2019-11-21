Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.
Відповідний знімок зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла ковдрою.
Анна Сєдокова гола в ліжку
Фото: instagram/annasedokova
"А скільки ти спиш? Я ось сьогодні тричі по годині та ще півтори години в готелі. Але це перельоти просто. Збираю ніч по хвилинах", — написала Сєдокова.
Анна Сєдокова гола в ліжку
Фото: instagram/annasedokova
Шанувальники із захопленням зустріли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова у відвертому купальнику
Фото: instagram/annasedokova
Спокуслива Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/annasedokova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
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