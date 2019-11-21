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21 листопада • оновлено в 12:04
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Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку

1.9т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.

Відповідний знімок зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла ковдрою.

Анна Сєдокова гола в ліжку

Анна Сєдокова гола в ліжку

Фото: instagram/annasedokova

"А скільки ти спиш? Я ось сьогодні тричі по годині та ще півтори години в готелі. Але це перельоти просто. Збираю ніч по хвилинах", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова гола в ліжку

Анна Сєдокова гола в ліжку

Фото: instagram/annasedokova

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Шанувальники із захопленням зустріли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку
Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку
Повністю гола: Сєдокова завела мережу фото в ліжку

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова у відвертому купальнику

Анна Сєдокова у відвертому купальнику

Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Анна Сєдокова
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