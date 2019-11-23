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23 листопада • оновлено в 05:04
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Сєдокова з глибоким декольте розбурхала мережу спокусливим відео

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Росії, розбурхала шанувальників пікантним відео.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона під власну пісню підспівує і спокусливо рухається в боді з дуже глибоким декольте, показавши крупним планом пишні груди (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"А який твій улюблений рядок з "Ігристої Дитинки"? Моя про джин і сукню", – запитала вона у шанувальників.

Анна Сєдокова показала спокусливе відео

Анна Сєдокова показала спокусливе відео

Кадр з відео

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Фанати в коментарях прийшли в захват від образу співачки. Вони відзначили, що Сєдокова виглядає розкішно і спокусливо.

"Ганечко, ти красуня. Люблю тебе", "Ганнусю, ви суперська", "Яка Ви соковита", "Сексі", "Красуня", – написали в коментарях.

Сєдокова з глибоким декольте розбурхала мережу спокусливим відео
Сєдокова з глибоким декольте розбурхала мережу спокусливим відео

# Уверенностьвсебе У мене завжди був секретний спосіб - червоний колір. Якщо складно, якщо сумно, то я вибирала червоний! # АлиеГуби і, звичайно, чисті і здорові волосся ❤ Я обожнюю свій улюблений CLEAR! Тому що він по справжньому працює, тому що він піклуватися про мене, де б я не була! Не потрібно мільйона доларів для того, щоб бути красивою! А зараз, увага, # подаруночки! Хто хоче ? ❤ Я зібрала три великих набору, з моїми улюбленими засобами по догляду CLEAR (чого тільки варта неймовірний шампунь Щоденний Детокс без силіконів, парабенів і барвників - він є на другому фото, дуже смачний запах і розчісує самі заплутані волосся, ми з Аліною користуємося тільки їм ). Отже, для того, щоб їх отримати, потрібно просто зібрати слово CLEAR в коментах, щоб ніхто не перебив і бути підписаними на @clear_ru! Просто збирайте слово і вигравайте! люблю ❤

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Проте буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анна Сєдокова
Теги
Краса шоу-бизнес
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