Сєдокова з глибоким декольте розбурхала мережу спокусливим відео

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Росії, розбурхала шанувальників пікантним відео.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона під власну пісню підспівує і спокусливо рухається в боді з дуже глибоким декольте, показавши крупним планом пишні груди (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"А який твій улюблений рядок з "Ігристої Дитинки"? Моя про джин і сукню", – запитала вона у шанувальників.

Анна Сєдокова показала спокусливе відео Кадр з відео

Фанати в коментарях прийшли в захват від образу співачки. Вони відзначили, що Сєдокова виглядає розкішно і спокусливо.

"Ганечко, ти красуня. Люблю тебе", "Ганнусю, ви суперська", "Яка Ви соковита", "Сексі", "Красуня", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Проте буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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