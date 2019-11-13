Сєдокова з глибоким декольте посмоктала палець на камеру: гарячий кадр

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Росії, викликала захват шанувальників відвертим знімком.

Зірка відвідала ресторан італійської кухні в яскравій сукні з дуже глибоким декольте, що оголило пишний бюст. Відповідним кадром вона поділилася в Instagram.

"Люблю італійську їжу та вечори в хорошій компанії", – написала Сєдокова під фото, на якому смокче палець на камеру.

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Шанувальники прийшли в захват від пікантного кадру співачки. У багатьох через це навіть прокинувся апетит.

"Аж апетит прокинувся", "Красуня", "Неймовірно гарна", "Блін. Тепер і я захотіла цього вина зі смаком "крем-соди", "Ух, яка", – прокоментували в мережі.

Анна Сєдокова - пишний бюст instagram / annasedokova

Анна Сєдокова instagram / annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова продемонструвала шанувальникам іншу пишну частину тіла.

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