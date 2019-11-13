Сєдокова з глибоким декольте посмоктала палець на камеру: гарячий кадр

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Росії, викликала захват шанувальників відвертим знімком.
Зірка відвідала ресторан італійської кухні в яскравій сукні з дуже глибоким декольте, що оголило пишний бюст. Відповідним кадром вона поділилася в Instagram.
"Люблю італійську їжу та вечори в хорошій компанії", – написала Сєдокова під фото, на якому смокче палець на камеру.
Шанувальники прийшли в захват від пікантного кадру співачки. У багатьох через це навіть прокинувся апетит.
"Аж апетит прокинувся", "Красуня", "Неймовірно гарна", "Блін. Тепер і я захотіла цього вина зі смаком "крем-соди", "Ух, яка", – прокоментували в мережі.
Анна Сєдокова - пишний бюст
instagram / annasedokova
Анна Сєдокова
instagram / annasedokova
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова продемонструвала шанувальникам іншу пишну частину тіла.
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