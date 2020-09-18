Сєдокова вийшла заміж за 28-річного баскетболіста. Фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка в липні 2020 року прийняла пропозицію руки й серця від латвійського баскетболіста Яніса Тімма, зізналася, що вже офіційно стала дружиною спортсмена.

Про це артистка розповіла в ефірі шоу "Вечерний Ургант". Ведучий програми привітав закоханих з заручинами, проте вони несподівано заявили, що вже одружилися. Пара зізналася, що навіть батьки дізналися радісну новину наступного дня після події (фото дивіться нижче).

"Я більше не наречена. Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Ми вирішили просто розписатися і відсвяткувати в сімейному колі. А тут ви запросили і я сказала: "Яніс, ну може розповімо Івану?", – поділилася Сєдокова.

Нагадаємо, 28-річний Яніс і 37-річна Анна почали зустрічатися влітку 2019 року. На момент початку їхніх стосунків баскетболіст був одружений, а його синові виповнилося лише кілька місяців. Тому пара приховувала свій роман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розповіла про зради свого першого, нині покійного, чоловіка, футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича.