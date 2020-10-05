Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла

Олена Кордунова Люди 13:17, 5.10.2020

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розповіла про життя з вітчимом, який ночами приходив до неї в спальню і домагався.

За словами Сєдокової, вона раніше нікому не розповідала про цей інцидент. Також зірка підкреслила, що через вітчима-педофіла у неї до цих пір не ладяться стосунки з матір'ю. Про це йшлося під час презентації книги співачки "Я сильна. Я впораюся", пише "СтарХит" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я б взагалі не звертала на нього ніякої уваги, якби ночами дядько Сергій (вітчим Сєдокової. – Ред.) не приходив до мене. Він відкривав двері в мою кімнату і завмирав над моїм ліжечком. Спочатку стояв і дивився на мене, думаючи, що я сплю. Потім обережно просовував руку під ковдру і починав гладити мене по голій нозі. З кожним разом все вище і вище. Я перестала спати ночами, з жахом чекала, що ось зараз рипнуть двері маминої кімнати, і я почую важкі кроки" , – поділилася артистка.

Сєдокова також зазначила, що розповіла своїй матері про нездорову увагу її коханого на свою адресу.

"Наші стосунки досі натягнуті, я не можу їй пробачити. Не допоміг ні психолог, ні прочитана книга "Радикальне прощення". Коли мені виповнювалося 20 років, вона чомусь привела на свято того самого дядька Сергія. Вчинок, звичайно, дивний", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розповіла про зради свого першого, нині покійного, чоловіка, футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Пашинян підтвердив, що хоче ввести у Вірменію російські війська

У Броварах п'яний коп скоїв смертельну ДТП і поплатився

Дубінський очолив список "Слуги народу" на виборах у Києві

Россияне попали в капкан из-за Бандеры

Путін на самітах нічого не їсть, а воду йому приносять окремо, – Клімкін