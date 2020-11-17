Сєдокова розповіла про купівлю квартири за 58 мільйонів рублів

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розповіла про купівлю нової квартири, яка обійшлася їй у 58 мільйонів рублів.

За її словами, житло вона взяла в іпотеку. Про це артистка заявила в інтерв'ю Василю Конову на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, знаменитість на місяць платить за квартиру 430 тисяч рублів. Вона зазначила, що площа житла становить 200 квадратних метрів, розташоване воно у центрі Москви.

Крім того, там зараз відбуваються ремонтні роботи, після проведення яких Сєдокова разом із родиною планує переїхати в нову квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Сєдокова відверто розповіла про життя з вітчимом, який ночами домагався її.