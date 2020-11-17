Сєдокова розповіла про купівлю квартири за 58 мільйонів рублів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
2,5 т.
Сєдокова розповіла про купівлю квартири за 58 мільйонів рублів

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розповіла про купівлю нової квартири, яка обійшлася їй у 58 мільйонів рублів.

За її словами, житло вона взяла в іпотеку. Про це артистка заявила в інтерв'ю Василю Конову на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, знаменитість на місяць платить за квартиру 430 тисяч рублів. Вона зазначила, що площа житла становить 200 квадратних метрів, розташоване воно у центрі Москви.

Анна Сєдокова розповіла про купівлю нової квартири

Крім того, там зараз відбуваються ремонтні роботи, після проведення яких Сєдокова разом із родиною планує переїхати в нову квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Сєдокова відверто розповіла про життя з вітчимом, який ночами домагався її.

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