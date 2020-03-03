Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, жорстко висловилася про шоу "Холостяк".

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість написала різкий пост.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Сєдокова закликає дівчат не брати участь у реаліті-шоу "Холостяк".

"Дівчата, припиніть знецінювати себе, свою душу і свої мрії. Адже не про це наші пісні. Не варто щодня приймати участь у шоу "Холостяк", стоячи в черзі з 20 дівчат за квіточкою і мужиком. Поважайте себе перш за все, не дозволяйте нікому ставити вас на місце, на якому ви не бажаєте знаходитися", – пише Анна.

Крім того, співачка підтримала дівчат, які зіткнулися з домаганнями:

"Перевищення влади, нешанобливе ставлення, все це ми терпимо, тому що боїмося каменів, які полетять в нас. Ми повинні навчитися давати ляпаси тим, хто дозволяє собі зайве. Ми повинні разом, підтримуючи один одного, дати зрозуміти, що так з нами не можна. Ми повинні припинити підтанцьовувати під пісні "Я ви**у тебе с**ка, у цьому клубі одні повії". Вони ж про вас співають, дівчатка, це ви су*и і ви повії. Дівчата, досить бути вівцями, майте повагу до себе".

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-наряді і з батогом в руках.

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