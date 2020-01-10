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10 січня • оновлено в 12:08
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"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото

2.1т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому корсеті та колготках у горошок. Свій образ вона доповнила сірим кардиганом й чорними туфлями. Відповідний знімок Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Доброго ранку. Дивно, як мало останнім часом я говорю про відносини. Може порозумнішала, може залякали, але ж пережитий мною досвід цікавий тобі? А чужі помилки залишають не такі болючі шрами. Якщо хочеш, я можу розповісти..." — написала співачка.

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

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Зазначимо, що шанувальники з захопленням прийняли нову публікацію Сєдокової. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото
"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото
"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото
"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото
"Шалено сексуальна": Напівгола Сєдокова вразила шанувальників пікантним фото

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анна Сєдокова гола в ліжку

Анна Сєдокова гола в ліжку

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в спокусливій білизні

Анна Сєдокова в спокусливій білизні

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола

Анна Сєдокова повністю гола

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
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