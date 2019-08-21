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Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні

1.1т Читати матеріал російською

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і виступає в Росії, викликала ажіотаж серед своїх шанувальників новим фото, супроводивши його роздумами про життя.

Так, артистка заявила, що з віком її сторінка в Instagram стала набагато "біднішою".

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

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"Нехай там і залишаються!" Мережа лютує через виступ ANNA MARIA в Росії

"Чим старше стаю і чим більше маю, тим біднішим стає мій Instagram. Сьогодні Ксенія Собчак написала пост про те, що люди часто виставляють те, чого у них немає. Я б додала те, що у них з'явилося, але не на довго. Я, ось те, що моє, взагалі не виставляю, нікому не віддам. І виходить не Instagram, а криве дзеркало", - написала Седокова.

Чим старше стаю і чим більше маю, тим бідніший стає мій Інстаграм. Сьогодні Ксенія Собчак написала пост про те, що люди часто виставляють те, чого у них немає. Я б додала те, що у них з'явилося, але не на довго. Я, ось те, що МОЄ, взагалі не виставляю, нікому не віддам 😂 І виходить не інстр, а криве дзеркало. Вообщем, машина моя тільки на пару місяців, але мені більше тут і не потрібно, а костюм мій @lastory_store, навіть компанія моя. Так в чому ж правда, брат?

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Головне груди свої", "Я думала, що ти пристойна дівчина", "Виставляйте, поки є що показати", "Ходять чутки, що Седокова туди їздить зніматися в порно", "Як завжди шикарна, ідеальна, нереальна", "Шикарна ", - пишуть в мережі.

Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні
Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні

Зазначимо, що Седокова часто викладає відверті фото.

Напевно, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли у тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть - Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео в найближчим часом. Це таке Пісні, які я сама заслуховувати. Це ті пісні, без яких не можу і я. І, повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу. І тільки що @alanbadoev надіслав готовий кліп на # яжемать і це пиздец. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і по новому. Скоро ... А поки, я лежу на пляжі і думаю про те, як же Круто, що у мене є моя музика ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ну, що ж, через кілька годин почнеться легендарна # ПреміяМУЗтв, на якій я представлена в номінації # лучшееженскоевідео з кліпом # Шантар Сказати, що виграти цю премію моя мрія - нічого не сказати. Це мета, це дороговказ і це саме жадібне бажання, адже вперше я була номінована на цю премію 15 років тому, але так і не вийшла її отримувати, тому що в моєму животику вже була маленька Донечко, але мене туди і не запрошували. Минуло 15 років і це моя третя номінація. Ніколи не здавайтеся, що б і хто б вам не говорив! Скільки б років не пройшло! І я не здамся, адже ви зі мною всі ці роки ❤️ Секретне фото, яке так чекало відповідного моменту від прекрасної @orlovaphotographer 💋

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Є така штука "усвідомлене споживання", коли ти допустимо не їж усе підряд і завжди, а тільки коли ти по справжньому хочеш їсти. Точно так же ти не скуповувати в магазині все підряд, а купуєш одну річ, але якісну. А може бути точно так же з почуттями? Може, нам потрібно набагато менше, ніж ми жадібно бажаємо? Може, іноді варто взяти паузу і трохи зголодніти перед тим, як стрибати з відносини у відносини і в цій паузі нічого немає поганого? А ще, я собою незадоволена, що у мене понад 1000 людей, за якими я стежу тут, але ж реально я бачу лише сім чоловік 100, а важливі для мене 10, так навіщо ж мені ці 900? Як у вас з цим?

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику в мережі, вирішивши несподівано змінити зовнішність.

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Особа
Анна Сєдокова
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Как зовут тебя, лошадь страшная? - Алёнушка....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все никак эта шалашовка силиконовая себе папика не найдет))))
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