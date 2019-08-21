Седокова розбурхала мережу величезними грудьми в яскравому вбранні

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і виступає в Росії, викликала ажіотаж серед своїх шанувальників новим фото, супроводивши його роздумами про життя.

Так, артистка заявила, що з віком її сторінка в Instagram стала набагато "біднішою".

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Чим старше стаю і чим більше маю, тим біднішим стає мій Instagram. Сьогодні Ксенія Собчак написала пост про те, що люди часто виставляють те, чого у них немає. Я б додала те, що у них з'явилося, але не на довго. Я, ось те, що моє, взагалі не виставляю, нікому не віддам. І виходить не Instagram, а криве дзеркало", - написала Седокова.

"Головне груди свої", "Я думала, що ти пристойна дівчина", "Виставляйте, поки є що показати", "Ходять чутки, що Седокова туди їздить зніматися в порно", "Як завжди шикарна, ідеальна, нереальна", "Шикарна ", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Седокова часто викладає відверті фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику в мережі, вирішивши несподівано змінити зовнішність.

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