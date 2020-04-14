Українська співачка й екссолістка "ВІА Гра" Анна Сєдокова заявила, що продюсер і композитор Костянтин Меладзе маніпулював учасницями гурту.

Таку заяву знаменитість зробила під час прямого ефіру з Олею Поляковою в Instagram.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Так, за словами Сєдокової, вона не підтримує стосунки з іншими учасницями "ВІА Гри".

"Ми оголосили один одному холодну війну. Вона в принципі досі йде. Ми всі дуже мило один з одним спілкуємося, коли доводиться, але, по суті, не любимо. Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами не як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: "Хто стане моєю музою сьогодні?". Створювалася така конкуренція, в якій ти постійно мав доводити, що ти краще", – каже Анна.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Також Сєдокова переконана, що популярність "ВІА Гри" впала останнім часом через Віру Брежнєву.

"Мені здається, у Кості більше не стоїть на цю всю справу. А як тільки починає приставати, йому відразу яєчка затискають, і кажуть: "Секундочку! Куди ви дивитеся?". Я думаю, що це саме так, судячи з його постійного такого блаженного виразу обличчя...", – поділилася співачка.

Костянтин Меладзе й Віра Брежнєва Instagram @meladzemusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова заявила про бажання народити четверту дитину.