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12 жовтня • оновлено в 16:47
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"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, порадувала шанувальником новим спокусливим фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка оприлюднила знімок, на якому блиснула довгими ногами (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Екссолістка групи "Віа-ГРА" постала перед підписниками в яскравому образі – у витонченому платті з довгим розрізом. Доповнила свій образ крислатим капелюхом. При цьому дівчина була, судячи з усього, в студії. Поруч помітна частина її музичної компанії.

Анна Седокова

Анна Седокова

У підписі ж Анна розповіла про вихід власної книги і про те, як почала жити без зайвого піару.

"Жодного разу, ні один інтерв'юер не впізнав мою правду. Я не даю інтерв'ю, тому що в лютому вийде моя книга. Розповідь дівчата, на яку ніколи ніхто не ставив, але вона змогла. А поки говорити за мене буде моя музика і мій Інстаграм . Поки ми будемо близько близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я", - написала співачка.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram

Шанувальники залишають під фото схвальні коментарі.

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Instagram

Вже як місяць, я живу без PR. Майже місяць, я не призначаю ніякі зйомки і майже ні на що не погоджуюся. Странновато, звичайно, адже майже за 15 років роботи ми завжди плече о плече працювали з талановитими хлопцями, які з'єднували мене з пресою, призначали зйомки, придумували інтерв'ю. Я не порахую, скільки у мене обкладинок за цими самими плечима, напевно, тисячі. А інтерв'ю про особисте життя і моєму шляху, напевно, сотні, так у мене і справді не стандартна історія. Чи не стандартне розуміння життя і я рівно стільки раз опинялася сукою в ваших очах, скільки ж і ангелом. Жодного разу, ні один інтерв'юер не впізнав мою правду. Я не даю інтерв'ю, тому що в лютому вийде моя # КНИГА Розповідь дівчата, на яку ніколи ніхто не ставив, але вона смогла❤️ А поки говорити за мене буде моя # МУЗИКА І мій Інстаграм. Поки ми будемо близько близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я # люблю PS Фото @ andreibochka💋

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ганна Седокова схвилювала шанувальників новина про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Особа
Анна Сєдокова
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