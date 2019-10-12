"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, порадувала шанувальником новим спокусливим фото.
На своїй сторінці в Instagram співачка оприлюднила знімок, на якому блиснула довгими ногами (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).
Екссолістка групи "Віа-ГРА" постала перед підписниками в яскравому образі – у витонченому платті з довгим розрізом. Доповнила свій образ крислатим капелюхом. При цьому дівчина була, судячи з усього, в студії. Поруч помітна частина її музичної компанії.
Анна Седокова
У підписі ж Анна розповіла про вихід власної книги і про те, як почала жити без зайвого піару.
"Жодного разу, ні один інтерв'юер не впізнав мою правду. Я не даю інтерв'ю, тому що в лютому вийде моя книга. Розповідь дівчата, на яку ніколи ніхто не ставив, але вона змогла. А поки говорити за мене буде моя музика і мій Інстаграм . Поки ми будемо близько близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я", - написала співачка.
Анна Седокова
Шанувальники залишають під фото схвальні коментарі.
Вже як місяць, я живу без PR. Майже місяць, я не призначаю ніякі зйомки і майже ні на що не погоджуюся. Странновато, звичайно, адже майже за 15 років роботи ми завжди плече о плече працювали з талановитими хлопцями, які з'єднували мене з пресою, призначали зйомки, придумували інтерв'ю. Я не порахую, скільки у мене обкладинок за цими самими плечима, напевно, тисячі. А інтерв'ю про особисте життя і моєму шляху, напевно, сотні, так у мене і справді не стандартна історія. Чи не стандартне розуміння життя і я рівно стільки раз опинялася сукою в ваших очах, скільки ж і ангелом. Жодного разу, ні один інтерв'юер не впізнав мою правду. Я не даю інтерв'ю, тому що в лютому вийде моя # КНИГА Розповідь дівчата, на яку ніколи ніхто не ставив, але вона смогла❤️ А поки говорити за мене буде моя # МУЗИКА І мій Інстаграм. Поки ми будемо близько близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я # люблю PS Фото @ andreibochka💋
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ганна Седокова схвилювала шанувальників новина про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
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