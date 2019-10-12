"Які ноги!" Сєдокова збудила шанувальників еротичним фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, порадувала шанувальником новим спокусливим фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка оприлюднила знімок, на якому блиснула довгими ногами (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Екссолістка групи "Віа-ГРА" постала перед підписниками в яскравому образі – у витонченому платті з довгим розрізом. Доповнила свій образ крислатим капелюхом. При цьому дівчина була, судячи з усього, в студії. Поруч помітна частина її музичної компанії.

Анна Седокова

У підписі ж Анна розповіла про вихід власної книги і про те, як почала жити без зайвого піару.

"Жодного разу, ні один інтерв'юер не впізнав мою правду. Я не даю інтерв'ю, тому що в лютому вийде моя книга. Розповідь дівчата, на яку ніколи ніхто не ставив, але вона змогла. А поки говорити за мене буде моя музика і мій Інстаграм . Поки ми будемо близько близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я", - написала співачка.

Анна Седокова Instagram

Шанувальники залишають під фото схвальні коментарі.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ганна Седокова схвилювала шанувальників новина про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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