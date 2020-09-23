Сєдокова назвала причину швидкого весілля з Янісом Тіммою

Українська співачка Анна Сєдокова розкрила подробиці швидкого весілля з латвійським баскетболістом Янісом Тіммі.

Так, за словами артистки, вони навмисно поспішили з одруженням, щоб мати можливість спокійно подорожувати один з одним. Про це Сєдокова повідомила в інтерв'ю для "МУЗ-ТВ" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Одружитися ми вирішили, тому що ми втомилися від цих закритих кордонів. Наприклад, я зараз, не будучи його дружиною, не можу поїхати з ним до Риги, а тепер можу. Можете сміливо говорити, що ми одружилися через документи", – заявила співачка.

Вона також додала, що по-справжньому щаслива в третьому за рахунком шлюбі та її діти – донька Аліна і син Гектор – дуже здружилися з Янісом. Артистка навіть готова відмовитися від прізвища Сєдокова і стати Тіммою.

"Зараз треба всі документи переробити", – уточнила співачка, додавши, що у неї тепер буде типове латиське ім'я та прізвище.

Нагадаємо, 28-річний Яніс і 37-річна Анна почали зустрічатися влітку 2019 року. На момент початку їх відносин баскетболіст був одружений, а його синові було всього кілька місяців. Тому зіркова пара приховувала свій роман.

Сєдокова и Тімма одружилася 6 вересня у Барвисі (Росія). Пара не стала запрошувати на урочисту подію гостей: на ній були присутні тільки діти артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розповіла про зради свого першого, нині покійного, чоловіка, футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича.