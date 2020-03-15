Сєдокова натякнула на розрив з молодим коханим

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Росії, натякнула на розставання з коханим, 27-річним баскетболістом Янісом Тіммою.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала пост, в якому написала, що "іноді потрібно йти".

Анна Сєдокова й Яніс Тімма Instagram @annasedokova

"Іноді потрібно йти. Прощатися. Бути сволотою, але розривати вузли й зв'язки, які тягнуть на дно. Кожного разу, ми це розуміємо, завжди спрацьовує почуття, у мене точно. І ось це і є правда. Як воно називається? Жіноча інтуїція?", – пише Сєдокова.

У коментарях прихильники засипали співачку питаннями про розрив з баскетболістом:

"Це до чого? Розлучилися чи що?", "Що я прочитала? Невже розлучилися?", "Не зрозуміла! У вас з Тіммою все добре?", "Тімма все, на березі залишився?", "Недовго щастя тривало".

Анна Сєдокова й Яніс Тімма Instagram @annasedokova

Анна Сєдокова й Яніс Тімма Instagram @annasedokova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова жорстко висловилася про шоу "Холостяк". Співачка закликала дівчат не брати участь в проекті.

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