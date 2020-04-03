Сєдокова блиснула пишними сідницями у відвертому купальнику

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе й працює в Москві, показала апетитні форми в спокусливому купальнику.

Пікантною фотографією 37-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

На фото, яке було зроблено під час відпочинку артистки на грецькому острові Міконос, Сєдокова позує в стильному купальнику з квітковим принтом.

У кадрі Анна продемонструвала свою фігуру, зокрема, акцентувавши увагу на пишних сідницях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що адвокат Катерина Гордон продовжила звинувачувати співачку Анну Сєдокову в романі з її колишнім чоловіком Сергієм Жоріним, незважаючи на те, що друга заявила – між ними нічого не було.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!