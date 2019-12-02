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2 грудня • оновлено в 11:11
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Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото

1.4т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Свій образ Сєдокова доповнила білим халатом.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Все, що я хочу на Різдво це ти", — написала співачка.

Анна Сєдокова у відвертому купальнику

Анна Сєдокова у відвертому купальнику

Фото: instagram/annasedokova

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Шанувальники захоплено зустріли нову публікацію Сєдокової. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото
Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото
Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото
Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото
Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила голі груди

Анна Сєдокова засвітила голі груди

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола

Анна Сєдокова повністю гола

Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова гола в ліжку

Анна Сєдокова гола в ліжку

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анна Сєдокова
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