Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Свій образ Сєдокова доповнила білим халатом.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

"Все, що я хочу на Різдво — це ти", — написала співачка.

Анна Сєдокова у відвертому купальнику Фото: instagram/annasedokova

Шанувальники захоплено зустріли нову публікацію Сєдокової. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила голі груди Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в пікантній фотосесії Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю гола Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова гола в ліжку Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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