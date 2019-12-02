Сєдокова блиснула апетитними формами у відвертому бікіні: гаряче фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Свій образ Сєдокова доповнила білим халатом.
Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
"Все, що я хочу на Різдво — це ти", — написала співачка.
Анна Сєдокова у відвертому купальнику
Фото: instagram/annasedokova
Шанувальники захоплено зустріли нову публікацію Сєдокової. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.
Анна Сєдокова засвітила голі груди
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова повністю гола
Фото: instagram/annasedokova
Спокуслива Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова гола в ліжку
Фото: instagram/annasedokova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!