Сєдокова на відпочинку засвітила пишні груди: відео

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому свої пишні груди.

Так, артистка вирушила на відпочинок разом зі своїми дітьми й під час прогулянки у відвертому вбранні зняла декілька Instagram-Stories.

Анна Сєдокова instagram.com/annasedokova

Зазначимо, що Анна Сєдокова дуже часто ділиться зі своїми шанувальниками відвертими фото, за що постійно наривається на критику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!