Сєдокова на відпочинку засвітила пишні груди: відео

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому свої пишні груди.
Так, артистка вирушила на відпочинок разом зі своїми дітьми й під час прогулянки у відвертому вбранні зняла декілька Instagram-Stories.
Анна Сєдокова
instagram.com/annasedokova
Зазначимо, що Анна Сєдокова дуже часто ділиться зі своїми шанувальниками відвертими фото, за що постійно наривається на критику.
Напевно, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли у тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть - Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео в найближчим часом. Це таке Пісні, які я сама заслуховувати. Це ті пісні, без яких не можу і я. І, повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу. І тільки що @alanbadoev надіслав готовий кліп на # яжемать і це пиздец. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і по новому. Скоро ... А поки, я лежу на пляжі і думаю про те, як же Круто, що у мене є моя музика ❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!