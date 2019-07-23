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Сєдокова на відпочинку засвітила пишні груди: відео

5.9т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому свої пишні груди.

Так, артистка вирушила на відпочинок разом зі своїми дітьми й під час прогулянки у відвертому вбранні зняла декілька Instagram-Stories.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

instagram.com/annasedokova

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Зазначимо, що Анна Сєдокова дуже часто ділиться зі своїми шанувальниками відвертими фото, за що постійно наривається на критику.

Напевно, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли у тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть - Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео в найближчим часом. Це таке Пісні, які я сама заслуховувати. Це ті пісні, без яких не можу і я. І, повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу. І тільки що @alanbadoev надіслав готовий кліп на # яжемать і це пиздец. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і по новому. Скоро ... А поки, я лежу на пляжі і думаю про те, як же Круто, що у мене є моя музика ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анна Сєдокова
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Запроданка, корячка затяганная.
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