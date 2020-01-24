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24 січня • оновлено в 14:12
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"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"

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Телеканал СТБ вперше показав, хто став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10".

Так, фотографія нового "Холостяка" була опублікована на сторінці шоу в Instagram.

"Оголошено ім'я нового головного героя реаліті "Холостяк"Макс, пілот і власник власної льотної школи в Майамі. Впевнений, харизматичний, професіонал своєї справи, а також той, кого так довго шукали на місце головного героя 10-го сезону",йдеться в повідомленні.

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"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"

Також в Instagram-акаунті видання Viva.ua було опубліковано відео, на якому можна роздивитися обличчя нового "Холостяка" без сонцезахисних окулярів.

Варто відзначити, що, побачивши головного героя, реакція шанувальників шоу була неоднозначною. У коментарях під публікацією користувачі почали обговорювати нового "Холостяка":

"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"
"Щокастий хом'ячок": у мережі рознесли нового українського "Холостяка-10"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін освідчився своїй коханій, переможниці шоу Дарині Квітковій. Як починалися відносини Добриніна і Квіткової можна прочитати тут.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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