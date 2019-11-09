"Щоб вся нація співала": Пономарьов розповів, як змусив українців вивчити гімн

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов змусив тисячі українців вивчити гімн своєї країни.

Про це Пономарьов, який часто виконує гімн України на різних офіційних заходах, розповів в ефірі ObozTV.

"Я взагалі мрію, щоб кожен вокаліст в Україні співав гімн. І бажано не тільки вокаліст. У нас нація співоча, 80% вміють співати – щоб вся нація співала. Я ж за це боровся", – підкреслив народний артист.

Пономарьов повідомив, що вперше заспівав гімн України на стадіоні в 2000 році, перед матчем національної футбольної збірної.

"Тоді я співав гімн на стадіоні вперше, у мене трусилися коліна. Я звик до великих концертів, коли попереду публіка, а коли вона навколо – це трохи інша історія. Я заспівав, і на стадіоні співали гімн України відсотків 5. На наступний футбольний матч ми розклали на кожне сидіння текст. Так ми робили п'ять разів поспіль. Тільки на п'ятий-сьомий раз у мене співав весь стадіон. Я цим пишаюся! А яка різниця, хто співає?" – заявив він.

Співак також прокоментував виступ свого колеги Дзідзьо, який виконав гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020.

"Я десь прочитав пост, що Дзідзьо класно заспівав, Пономарьов, напевно, хвилюється. Чому я хвилюватися повинен? Ми дружимо, він мені телефонував перед виконанням гімну, ставив дуже багато питань. Я підказував, давав поради. Я абсолютно гордий, що він заспівав", – зазначив Пономарьов.

gordonua.com

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