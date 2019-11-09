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9 листопада • оновлено в 14:36
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"Щоб вся нація співала": Пономарьов розповів, як змусив українців вивчити гімн

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Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов змусив тисячі українців вивчити гімн своєї країни.

Про це Пономарьов, який часто виконує гімн України на різних офіційних заходах, розповів в ефірі ObozTV.

"Я взагалі мрію, щоб кожен вокаліст в Україні співав гімн. І бажано не тільки вокаліст. У нас нація співоча, 80% вміють співати – щоб вся нація співала. Я ж за це боровся", – підкреслив народний артист.

Пономарьов повідомив, що вперше заспівав гімн України на стадіоні в 2000 році, перед матчем національної футбольної збірної.

"Тоді я співав гімн на стадіоні вперше, у мене трусилися коліна. Я звик до великих концертів, коли попереду публіка, а коли вона навколо – це трохи інша історія. Я заспівав, і на стадіоні співали гімн України відсотків 5. На наступний футбольний матч ми розклали на кожне сидіння текст. Так ми робили п'ять разів поспіль. Тільки на п'ятий-сьомий раз у мене співав весь стадіон. Я цим пишаюся! А яка різниця, хто співає?" – заявив він.

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Співак також прокоментував виступ свого колеги Дзідзьо, який виконав гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020.

"Я десь прочитав пост, що Дзідзьо класно заспівав, Пономарьов, напевно, хвилюється. Чому я хвилюватися повинен? Ми дружимо, він мені телефонував перед виконанням гімну, ставив дуже багато питань. Я підказував, давав поради. Я абсолютно гордий, що він заспівав", – зазначив Пономарьов.

Пономарьов розповів, як змусив українців вивчити гімн

gordonua.com

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Олександр Пономарьов
Місце
Україна
Теги
гімн України шоу-бизнес
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
"Щенесдохлу" каждая свинья может спивати!))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Заунывный вой, из которого ясно, что "доля" скривится в презрительной усмешке, взирая на алчных предателей и отупевших болванов, которые никогда не смогут построить собственное государство.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Главное, научиться выть щенесдохлу и одновременно скакать при этом. Тогда точно запануете
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