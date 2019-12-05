Батько померлої співачки Жанни Фріске прокоментував слова її чоловіка ведучого Дмитра Шепелєва про те, що вони з дочкою знаходилися в конфлікті.

Він заявив, що це неправда і побажав Шепелєву "здохнути після таких слів", пише Teleprogramma.pro.

"Щоб він здох після таких слів. Ми з донькою останні два роки не відходили одне від одного. І вона любила що тата, що маму більше всього на світі. Цю мр*зь вона ненавиділа. Все, не хочу більше на цю тему говорити", - заявив батько Жанни Фріске.

Жанна Фріске з батьком Вокруг ТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський ведучий Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак Шепелєв розповів, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

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