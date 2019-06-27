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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Щоб совість не гризла!" Притула зробив амбітну заяву про політику

2.3тЧитати матеріал російською

Український шоумен Сергій Притула пішов у політику з партією Святослава Вакарчука "Голос", тому що хоче бути корисним країні.

Таке зізнання він зробив в ефірі програми "Вікна-новини" на телеканалі СТБ (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Я роздумував над варіантами створення якогось власного політичного проекту, а тим більше, що дуже багато людей мене до цього схиляли. І зараз, не маючи там власної якоїсь політичної сили, я дивився, з ким можна піти до парламенту з тих, які реально прохідні", – розповів Притула.

Сергій Притула в програмі "Вікна-новини"

Сергій Притула в програмі "Вікна-новини"

За його словами, пропозиції були від декількох політичних структур, чиї назви шоумен не озвучив.

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"Мені прикро тільки, що ті люди, які мене кликали в парламент за своїми списками, зараз дуже люто засипають мережу інтернет всякими чорними піар-історіями, які мене стосуються. Я хочу бути корисний людям у нашій країні. Я хочу зробити все, щоб мене на старості років совість не гризла, що в якийсь момент, коли я міг долучитися до змін на краще, я цього не зробив", – зізнався Притула.

Він розповів, що в партію "Голос" потрапив дуже просто. Вакарчук довго вирішував і розмірковував щодо створення політсили, про що вони говорили ще в 2018 році.

Сергій Притула

Сергій Притула

Скріншот

"На жаль, в Україні досі дуже піддаються маніпуляціям. Одна з таких глобальних ініціатив Вакарчука – обмеження впливу олігархів на інформаційну політику каналів. Це надзвичайно складне завдання зважаючи на те, що всі канали в Україні так чи інакше належать людям, яких ми називаємо олігархами", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про рішення піти у політику Притула повідомив українцям 8 червня. Він приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос". Під час інтерв'ю на СТБ він пройшов бліц, під час якого публічно образив президента Росії Володимира Путіна.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Сергій ПритулаСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесполітикаПартія Вакарчука "Голос"
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