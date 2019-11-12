"Щоб не відволікати": Соколова блиснула пишними грудьми в "скромній" сукні

Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди на пікантному знімку.

На фото зірка позувала в бордовій сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Відзняли свіжий "Вечір з Соколовою". Наша стилістка принесла скромну сукню, щоб ніщо не відволікало вас від основного. П‘ятниця близько", – пожартувала вона.

Яніна Соколова засвітила пишні груди instagram / yanina_sokolova

На фото Соколова дивиться млосним поглядом у камеру, поки її гримують. Образ журналістка доповнила акуратним намистом і сережками.

"Яка ви гарна, Яніна! Здоров'я і творчих успіхів", "Красуня Яніна", "Блін, ну так не можна. Я і так тебе кохаю, а ще ця Маріанська западина (Я за декольте)", "Що це ви з нами робите", – розбурхалися шанувальники.

Соколова в схожому плаття іншого кольору instagram / yanina_sokolova

Соколова з "кухлем Путіна" в піджаку на голе тіло instagram / yanina_sokolova

Соколова з глибоким декольте instagram / yanina_sokolova

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Соколова часто балує перед випусками шанувальників пікантними кадрами. Нещодавно вона одягалася в накидку з леопардовим принтом, оголивши пишні груди.

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