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13 листопада • оновлено в 02:51
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"Щоб не відволікати": Соколова блиснула пишними грудьми в "скромній" сукні

1.3т
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Відома українська журналістка Яніна Соколова засвітила пишні груди на пікантному знімку.

На фото зірка позувала в бордовій сукні з дуже глибоким декольте. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Відзняли свіжий "Вечір з Соколовою". Наша стилістка принесла скромну сукню, щоб ніщо не відволікало вас від основного. П‘ятниця близько", – пожартувала вона.

Яніна Соколова засвітила пишні груди

Яніна Соколова засвітила пишні груди

instagram / yanina_sokolova

Новини
Соколова засвітила пишні груди: опубліковано гаряче фото

На фото Соколова дивиться млосним поглядом у камеру, поки її гримують. Образ журналістка доповнила акуратним намистом і сережками.

"Яка ви гарна, Яніна! Здоров'я і творчих успіхів", "Красуня Яніна", "Блін, ну так не можна. Я і так тебе кохаю, а ще ця Маріанська западина (Я за декольте)", "Що це ви з нами робите", – розбурхалися шанувальники.

"Щоб не відволікати": Соколова блиснула пишними грудьми в "скромній" сукні
"Щоб не відволікати": Соколова блиснула пишними грудьми в "скромній" сукні
Соколова в схожому плаття іншого кольору

Соколова в схожому плаття іншого кольору

instagram / yanina_sokolova

Соколова з "кухлем Путіна" в піджаку на голе тіло

Соколова з "кухлем Путіна" в піджаку на голе тіло

instagram / yanina_sokolova

Соколова з глибоким декольте

Соколова з глибоким декольте

instagram / yanina_sokolova

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Соколова часто балує перед випусками шанувальників пікантними кадрами. Нещодавно вона одягалася в накидку з леопардовим принтом, оголивши пишні груди.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Краса шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Перов Василий
Перов Василий
Что за шмара? Лободу покажите... Ну или пилотку этой рогулихи..
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0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где "пышная грудь"? Обыкновенный крокодил.
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, кaцaпыч, поставь плиз фотку на аву! Ну поста-а-а-авь! Хочется пopжать, какая у тебя морда злая :-)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, дежурная обезьяна с паРРаши - тебя на ночь не закрыли в клетке?
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