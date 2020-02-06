"Щоб Настя одужала!" Навка показала пристрасне фото з чоловіком Заворотнюк

Телеведуча і олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка тепло привітала Петра Чернишова з днем народження.

Дружина прес-секретаря Путіна в своєму Instagram-акаунті написала свої побажання Чернишову, додавши ряд фотографій, в тому числі і спільний фотознімок з льодового майданчика.

Також вона побажала найскорішого одужання його дружині Анастасії Заворотнюк.

"Ну і, звичайно, найголовніше, щоб Настя одужала! Ми віримо в краще !!!" – додала фігуристка.

За відомостями засобів масової інформації, відома російська актриса, зірка телесеріалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк бореться з онкологією і перебуває на лікуванні в лікарні. Офіційної інформації про здоров'я артистки і її діагноз немає.

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