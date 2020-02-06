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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Щоб Настя одужала!" Навка показала пристрасне фото з чоловіком Заворотнюк

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Телеведуча і олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка тепло привітала Петра Чернишова з днем народження.

Дружина прес-секретаря Путіна в своєму Instagram-акаунті написала свої побажання Чернишову, додавши ряд фотографій, в тому числі і спільний фотознімок з льодового майданчика.

Мій приголомшливий друг, моя підтримка на льоду, мій однодумець, талановитий і шалено хороший Петро Чернишов, С Днем Рождения !!! 🎆🎆🎆 Рідко можна зустріти настільки світлої людини, який залишається таким незважаючи ні на що !!! Друзі, близькі та шанувальники його просто обожнюють, і впевнена, що приєднаються до мого привітання !!! В цей прекрасний день, ми бажаємо тобі міцного здоров'я, величезного щастя, процвітання і благополуччя !!! 🎉🎉🎉 Ну і, звичайно, найголовніше, щоб Настя одужала! Ми віримо в краще !!! 🙏🙏🙏 # ТатьянаНавка # ПетрЧернишев # СДнёмРожденія #happybirthday 🎈 # друзі # НавкаШоу #navkateam

Публікація від Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"Щоб Настя одужала!" Навка показала пристрасне фото з чоловіком Заворотнюк

Також вона побажала найскорішого одужання його дружині Анастасії Заворотнюк.

"Ну і, звичайно, найголовніше, щоб Настя одужала! Ми віримо в краще !!!" – додала фігуристка.

За відомостями засобів масової інформації, відома російська актриса, зірка телесеріалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк бореться з онкологією і перебуває на лікуванні в лікарні. Офіційної інформації про здоров'я артистки і її діагноз немає.

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