"Що ж ви так хер*во виросли?" Макаревич жорстко пройшовся по росіянам через захоплення Криму

Легендарний російський музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич жорстко висловився про росіян, які вітали анексію Криму Росією в 2014 році.

"Ой, Андрій Вадимович, можна з вами сфотографуватися? Мивирослинавашихпіснях!" Господи. Так можна, звичайно. Тільки що ж ви так хер*во виросли? Що ж ви кричали "Уракримнаш"? Погано слухали?" — обурився Макаревич.

"Говорите, краса врятує світ? Ні хе*а вона його не врятує", — підсумував артист.

Анексія Криму sonar2050.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревич назвав вторгнення Росії в Україну великою помилкою.

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