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14 лютого • оновлено в 13:44
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"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні

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Українська співачка Тіна Кароль похвалилася сексуальною фігурою в білизні.

Пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

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На фото Кароль сексуально сидить на підлозі в одній лише білизні, яка вигідно підкреслила апетитні форми співачки. Зокрема, акцентувавши увагу на пишних грудях Тіни.

Фанати не змогли пройти повз ефектний кадр артистки. У коментарях прихильники не стримували своїх емоцій, і засипали знаменитість компліментами:

"Як красиво", "Що за секс?", "Ого, вау", "Навіщо так жарко?", "Богиня кохання".

"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні
"Що за секс?" Кароль завела мережу апетитними формами в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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