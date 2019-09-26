"Що за порнуха?!" Відео з любовними втіхами Тодоренко й Топалова підірвало мережу

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам постільні втіхи з чоловіком Владом Топаловим.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, розвеселивши користувачів (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Все як у всіх! У вас теж так бувало?" – запитала телеведуча у своїх шанувальників під відео.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали любовні втіхи скріншот

Зокрема, на ролику показано, як Тодоренко й Топалов намагаються виконати подружній обов'язок. Як тільки пара в розпалі пристрасті почала скидати одяг, в сусідній кімнаті заплакала дитина.

Після того, як один з батьків заспокоїв малюка, чоловік прив'язав руку дружини до стіни. Але як тільки вони налаштувалися на потрібний лад, з кімнати знову пролунав крик сина.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов в ліжку Скріншот

Подружжя не втрачає надії, але кожен раз все закінчується однаково. В кінцевому підсумку, виснажені мама й тато падають на ліжко і починають хропіти, втративши всі сили та інтерес до любовних утіх. Шанувальники посміялися над роликом, помітивши, що це – дійсно життєва ситуація.

"Ха, життєво", "Що за порнуха", "Тихіше треба. Це вечора й ночі всіх батьків", "Сімейний квест", "Який кошмар", "Малий контрацептив", "Сміливо", – посміялися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.

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