"Що за пекельний фотошоп?" Тодоренко викликала ажіотаж в мережі новим фото

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала яскраве фото в купальнику і викликала ажіотаж в мережі.

Так, артистка позувала лежачи на газоні в купальнику з дуже глибоким декольте, а також в сонцезахисних окулярах. Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/reginatodorenko

"Що за пекельний фотошоп грудей?", "Дівчинка-сонце. Дякую за позитив і добро", "Красотуля", "Ви що з Владом розлучилися?", "Регіна, спасибі за вашу щирість і заряд позитиву", "Регіночка, я постійно тобою захоплююся! Ти велика розумниця! Просто богиня!", - пишуть в мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопа і артистка виглядає неприродно.

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