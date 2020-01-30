"Що за магія така?" Тіна Кароль вразила одкровеннями

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше приголомшила фанатів своїм рецептом краси, випустила автобіографічний фільм.

Він викликав бурхливу реакцію громадськості.

Відзначається, що ролик називається "Іди на життя", вийшов на каналі М1 і триває менше півгодини.

У ньому описується, як Тіна починала свою кар'єру, які перешкоди з'являлися на її шляху, роблячи її тільки сильнішою.

Всього за пару днів з моменту публікації відео зібрало 125 тисяч переглядів і безліч схвальних коментарів.

"Що за магія така? Будь-яка передача про Тіну триває буквально 5 хвилин. І не важливо 30 хвилин вона йшла або 1,5 години. Тіна чудова", - серед іншого написали шанувальники.

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