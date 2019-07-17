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"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі

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Американська 60-річна поп-діва Мадонна опублікувала незвичайні фотографії своїх дочок, і тепер її вважають расисткою.

Так, знімками зірка поділилася в особистих Instagram-сторіз. Зазначимо, що в кадрі фігурувала скибочка кавуна приставлена до її доньок у вигляді сукні.

"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі

Мадонна

Фото з Instagram

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"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі

Фото з Instagram

"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі

Фото з Instagram

Користувачі Twitter зробили скріншоти і стали ділиться своїми емоціями в соцмережах. Вони написали, що кавун є символом темношкірих американців. Він у XX столітті фігурував у багатьох мультфільмах і коміксах, які висміювали афроамериканців.

"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі
"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі
"Що з тобою не так?" Шанувальники звинуватили Мадонну в расизмі

Зазначимо, що у Мадонни двоє рідних і четверо прийомних дітей. Двоє молодших — темношкірі близнюки Стелла і Естер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадонна перервала чотирирічне мовчання і презентувала кліп до пісні Medellín з нового альбому Madame X.

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Особа
Мадонна
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