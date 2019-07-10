"Що з тобою не так?" Лобода розлютила відому модель крадіжкою оголеного фото

Відома модель і фотограф, яка знімається голою в позах йоги, розлютилася через нахабну крадіжку свого фото співачкою Світланою Лободою.

Гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де користувачі знають дівчину, як Nude Yoga Girl.

Лобода вкрала фото у моделі

"Знаменитість прикидається мною! Я не можу зрозуміти, чому людина з 5 мільйонами підписників краде мою фотографію і прикидається мною! Що не так з людьми? Навіщо тобі це робити, Світлана Лобода? До того ж вона розтягла фотографію, щоб виглядати стрункішою", – написала модель, додавши, що тіло вийшло нереалістичним.

Nude Yoga Girl - оригінальний кадр instagram @ nude_yogagirl

За словами блогерки, Лобода видалила її коментарі та не вказала, що фото насправді належить іншій людині. І все це замість того, щоб визнати свою провину.

"Роботи художника мають бути захищені! Велика проблема в інтернет-ЗМІ – люди крадуть роботу інших. Ніякої поваги", – додала вона, надавши для порівняння оригінал фото і відретушовану підробку Лободи.

Cкріншот поста Лободи instagram @ nude_yogagirl

Шанувальники підтримали модель, залишивши коментарі під постом Лободи про те, що та краде чужі матеріали. За це знаменитість подякувала небайдужих до порушень авторських прав.

"На жаль, багато людей не думають, що у творів мистецтва є власник. Це просто фото для країни, де навіть у реальних громадян недостатньо прав. Лобода – дуже популярна співачка в Росії, і вона не має ніякого поняття, як позначити власника в описі", "Вона видаляє коментарі, які згадують мене і блокує людей. Вона точно знає, що робить", – написали в коментарях.

Нагадаємо, Лобода розмістила цей знімок на своїй сторінці 10 липня. В описі йшлося: "В Нижньому Новгороді я встану на сцені". Таким чином вона анонсувала концерт, який відбудеться 16 липня.

Згадок про те, що це не її персональний знімок, не було. Користувачі відразу помітили, що щось не так. Зокрема, багатьох збентежило, що не було видно обличчя. Модель Nude Yoga Girl оприлюднила саме цей знімок ще в травні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лободу неодноразово ловили на плагіаті. Наприклад, українська поп-діва Оля Полякова сміялася над колегою та її кліпом, в якому побачила схожість зі своєю роботою.

Це був не останній випадок. У квітні Лобода представила нарізку з кліпу на пісню "Куля-дура", який потрапив під шквал критики. Користувачі сказали, що це вульграно і дешево, а також вкрадено у співака Роббі Вільямса. Пізніше в мережі заявили, що ідею для ролика артистка взяла з фільму "Клуб монстрів" 1980 року випуску.

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