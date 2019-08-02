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"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

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Українська співачка Настя Каменських (NK) злякала фанатів новим знімком з відпочинку в Італії.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала боса на яхті разом зі своїм чоловіком, шоуменом Олексієм Потапенко (Потапом).

"Я тобі шорти, ти мені черевики! Я тебе у вушко, ти мене в спинку", — прокоментували публікацію Каменських.

"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

Настя Каменських

Фото з Instagram

"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

Настя Каменських і Потап

Фото з Instagram

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Зазначимо, що багато шанувальників звернули увагу на ноги співачки, а саме — на її пальці. Вони стали питати "що з ними таке".

"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото
"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото
"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото
"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала пікантний знімок з дружиною Позитива Анною Андрійчук. Дівчата розважались на яхті в Італії.

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Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
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