"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) злякала фанатів новим знімком з відпочинку в Італії.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала боса на яхті разом зі своїм чоловіком, шоуменом Олексієм Потапенко (Потапом).

"Я тобі шорти, ти мені черевики! Я тебе у вушко, ти мене в спинку", — прокоментували публікацію Каменських.

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських і Потап Фото з Instagram

Зазначимо, що багато шанувальників звернули увагу на ноги співачки, а саме — на її пальці. Вони стали питати "що з ними таке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала пікантний знімок з дружиною Позитива Анною Андрійчук. Дівчата розважались на яхті в Італії.

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