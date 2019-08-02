"Що з пальцями?" Каменських злякала фанатів новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) злякала фанатів новим знімком з відпочинку в Італії.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала боса на яхті разом зі своїм чоловіком, шоуменом Олексієм Потапенко (Потапом).
"Я тобі шорти, ти мені черевики! Я тебе у вушко, ти мене в спинку", — прокоментували публікацію Каменських.
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських і Потап
Фото з Instagram
Зазначимо, що багато шанувальників звернули увагу на ноги співачки, а саме — на її пальці. Вони стали питати "що з ними таке".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала пікантний знімок з дружиною Позитива Анною Андрійчук. Дівчата розважались на яхті в Італії.
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