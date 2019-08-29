"Що з губами?" Лобода розбурхала мережу своїм зовнішнім виглядом

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала критику користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, на якому позувала в концертному вбранні на фестивалі "Нова хвиля".

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"Який жах", "Лобода, ти звичайно богиня, але що з твоїми губами?", "Треба топлес", "Стрьомно", "Не подобається", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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