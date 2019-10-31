"Що ви робите?!" З'явилося ганебне відео з росіянками на концерті "Иванушек"

Шанувальниці популярної російської групи "Иванушки International" відзначилися на їхньому концерті в Новосибірську. Так, дівчата влаштували бійку в глядацькому залі.

Росіянки не поділили футболку, яку один з солістів – Кирило Туриченко зняв з себе і кинув у натовп. Вони прямо вчепилися один одній в волосся і перетягували між собою річ артиста. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "ДИЧЬ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Група "Иванушки International" Фото: instagram/kirillturichenko

"Ви що робите? Розійдіться, заспокойтеся... Я сказала відпустіть" – кричали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст популярної групи 90-х "Иванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов був госпіталізований через проблеми з алкоголем.

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