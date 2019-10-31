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31 жовтня • оновлено в 13:53
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"Що ви робите?!" З'явилося ганебне відео з росіянками на концерті "Иванушек"

3.3т Читати матеріал російською

Шанувальниці популярної російської групи "Иванушки International" відзначилися на їхньому концерті в Новосибірську. Так, дівчата влаштували бійку в глядацькому залі.

Росіянки не поділили футболку, яку один з солістів – Кирило Туриченко зняв з себе і кинув у натовп. Вони прямо вчепилися один одній в волосся і перетягували між собою річ артиста. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "ДИЧЬ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Група "Иванушки International"

Група "Иванушки International"

Фото: instagram/kirillturichenko

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"Ви що робите? Розійдіться, заспокойтеся... Я сказала відпустіть" – кричали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст популярної групи 90-х "Иванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов був госпіталізований через проблеми з алкоголем.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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Росія
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Это не позор. Позор вот здесь :Классика, орал и рукоблудие: почему нардепы в Раде думают о сексе, а не об украинцах
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филипп филипыч
филипп филипыч
класс! спасибо поржал))
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