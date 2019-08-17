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"Що це за брехня?!" Корольову довели до сказу в мережі

3.8т Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова розсердилася через інформацію ЗМІ, ніби вона незабаром стане бабусею.

У своєму Instagram-сторіс вона надала скріншот статті, обурившись заголовком на сайті про вагітність дівчини її сина.

"Ви тепер про всіх дівчат мого сина робитиме ексклюзиви? У вас там, що, писати більше нема про що? Що це за фейкова інформація, яку ваш журнал поширює в Мережі? Які бабуся з дідусем? І не брешіть читачам про те, чого немає", – вибухнула вона.

"Що це за брехня?!" Корольову довели до сказу в мережі

Зокрема, протягом тижня в різних джерелах з'являлася інформація, що син Королевої Сергій Глушко та його кохана, модель Марія Слугіна чекають дитину. Ніяких підтверджень чи спростувань не надходило, поки співачка не оприлюднила цей скріншот в сторіс.

Глушко і Слугіна

Глушко і Слугіна

instagram / slugina_64

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глушко і Слугіна досить давно перебувають у стосунках. Корольова, судячи з реакції, не була проти. Нещодавно молоду парочку застукали за пристрасним поцілунком на курорті.

Що примітно, у Глушко і Слугіної є різниця у віці. Він поки є неповнолітнім – 17 років, а моделі зараз 23 роки.

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Особи
Наташа Корольова Архип Глушко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки фейки вагітність
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Пырывай скоро станет дедушкой.
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