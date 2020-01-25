"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях

Російська співачка і актриса Наталія Чистякова-Іонова (відома як Глюкоза) показала фото з чоловіком, бізнесменом Олександром Чистяковим.

Прихильники звернули увагу на дивний жест чоловіка.

Варто зауважити, що ходило багато чуток про розрив в парі, говорили про розлучення, але 25 січня Глюкоза привітала чоловіка з днем народження і показала романтичне фото їх разом, чим розвіяла всі сумніви.

Однак, рука Чистякова, яка на фото лежить на стегнах дружини, зацікавила користувачів мережі, - чоловік поклав на сідницю Наталії два прямих пальця, зігнувши інші.

На думку деяких коментаторів, бізнесмен нібито показує якийсь "таємний знак".

Інші ж вирішили, що Чистяков обіймає Глюкозу недостатньо завзято і жестом показує її значимість у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Віра Брежнєва шокувала людей своїм зовнішнім виглядом без фотошопу.

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