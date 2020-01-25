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25 січня • оновлено в 19:05
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"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях

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Російська співачка і актриса Наталія Чистякова-Іонова (відома як Глюкоза) показала фото з чоловіком, бізнесменом Олександром Чистяковим.

Прихильники звернули увагу на дивний жест чоловіка.

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Варто зауважити, що ходило багато чуток про розрив в парі, говорили про розлучення, але 25 січня Глюкоза привітала чоловіка з днем народження і показала романтичне фото їх разом, чим розвіяла всі сумніви.

Однак, рука Чистякова, яка на фото лежить на стегнах дружини, зацікавила користувачів мережі, - чоловік поклав на сідницю Наталії два прямих пальця, зігнувши інші.

На думку деяких коментаторів, бізнесмен нібито показує якийсь "таємний знак".

"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях
"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях
"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях

Інші ж вирішили, що Чистяков обіймає Глюкозу недостатньо завзято і жестом показує її значимість у своєму житті.

"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях
"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях
"Що це означає?" Глюкоза схвилювала мережу "таємним знаком" на сідницях

Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Віра Брежнєва шокувала людей своїм зовнішнім виглядом без фотошопу.

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