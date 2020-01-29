Що таке синдром Туретта і чи дійсно Біллі Айліш наркоманка

Популярна американська співачка Біллі Айліш зовсім не наркоманка, як дехто вважає, а має певні порушення в роботі мозку.

У неї таке вроджене генетичне захворювання як синдром Туретта.

Новини Найбільш зухвалі фото з Instagram Біллі Айліш

Відзначається, що 18-річна дівчина вже неодноразово привертала до себе увагу незвичайною мімікою і поведінкою, що деякі вважали за симптом можливого впливу наркотичних речовин.

У мережі є кілька хайпових відео з теми "що не так з Біллі Айліш":

Але сама дівчина називає "повільним самогубством" вживання наркотиків, алкоголю або сигарет і, за її словами, вона не може дозволити собі любити когось, хто цим займається.

У той же час Біллі визнає наявність у себе іншої "залежності", у неї слабкість до серіалу "Офіс", і вона знає напам'ять кожен з 201 епізодів.

Дивні ж нервові тики, рух брів, випинання очей та інші "фішки" артистки - просто прояв синдрому Туретта, розладу нервової системи, при якому спостерігається повторення одних і тих же рухових і голосових тиків.

Раніше вважалося, що люди з синдромом Туретта постійно вигукують нецензурні слова, але такий прояв зустрічається дуже рідко. На тривалість життя і інтелектуальний розвиток розлад ніяк не впливає.

Нагадаємо, раніше ми показували, яке "порно з негром" приписують Біллі Айліш.

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