Що сталося зі співачкою Ёлкою і чому фанати в шоці

Відома співачка Єлизавета Іванців, яка виступає під сценічним ім'ям Ёлка, здивувала шанувальників шокуючими змінами в зовнішності.

Російські ЗМІ писали, що Єлизавета нещодавно нібито розлучилася з чоловіком Сергієм Астаховим, і це завдало їй сильного болю.

Про особисте життя артистка вважає за краще нічого не говорити, але судячи з фото в її Інстаграм, вона не на жарт взялася за свою зовнішність.

У Сторіс подруги Ёлки публікують фото зі спільних занять в спортзалі.

Єлизавета з подругами займається в спортзалі

При цьому заняття спортом не пройшли для Іванців даром, вона дуже схудла і змінилася до невпізнання.

З жінки з округлостями Єлизавета перетворилася в тендітну дівчинку, яку перестали впізнавати фанати.

Ёлка

Ёлка

"Ёлка, ти це?", "Що це за юна красуня на фото? Скільки їй років, 18?", "Фігура як у 16-річної", - пишуть фоловери співачки у коментарях.

Ось як співачка виглядала близько 6 років тому:

ялинка

А ось фото від 30 січня 2020 року:

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