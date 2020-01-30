Що сталося зі співачкою Ёлкою і чому фанати в шоці

Відома співачка Єлизавета Іванців, яка виступає під сценічним ім'ям Ёлка, здивувала шанувальників шокуючими змінами в зовнішності.
Російські ЗМІ писали, що Єлизавета нещодавно нібито розлучилася з чоловіком Сергієм Астаховим, і це завдало їй сильного болю.
Про особисте життя артистка вважає за краще нічого не говорити, але судячи з фото в її Інстаграм, вона не на жарт взялася за свою зовнішність.
У Сторіс подруги Ёлки публікують фото зі спільних занять в спортзалі.
Єлизавета з подругами займається в спортзалі
При цьому заняття спортом не пройшли для Іванців даром, вона дуже схудла і змінилася до невпізнання.
З жінки з округлостями Єлизавета перетворилася в тендітну дівчинку, яку перестали впізнавати фанати.
Ёлка
Ёлка
"Ёлка, ти це?", "Що це за юна красуня на фото? Скільки їй років, 18?", "Фігура як у 16-річної", - пишуть фоловери співачки у коментарях.
Ось як співачка виглядала близько 6 років тому:
ялинка
А ось фото від 30 січня 2020 року:
Читайте також:
Як постаріла Енн Гетевей: свіже фото зірки без макіяжу
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!