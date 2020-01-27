Що спільного у Анджеліни Джолі і Наталії Андрейченко: дивовижний факт

Відома актриса Наталя Андрейченко, яка в суботу пропала безвісти, раніше була одружена з чоловіком, пов'язаним з голлівудською суперзіркою Анджеліною Джолі.

Колишній чоловік Андрейченко Максиміліан Шелл - хрещений батько Анджеліни Джолі.

Як відомо, Шелл - австрійський актор, продюсер і режисер. Володар премій "Оскар" і "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Нюрнберзький процес" 1961 року випуску.

У 1985 році Шелл одружився з Наталією Андрейченко (при різниці у віці в 26 років). У 1989 році у пари народилася дочка Настя.

Наталія Андрейченко і Максиміліан Шелл

У 2005 році актор кинув молоду дружину і вже у 2008 році пов'язав життя з іншою жінкою.

Помер Максиміліан Шелл в 2014 році.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL раніше, на сторінці Наталії Андрейченко в Інстаграм її PR-директор Ян Трунцев повідомив, що актриса зникла ще в суботу і ніхто не знає, де вона знаходиться і що з нею.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram