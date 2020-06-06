Сергій Бодров перед загибеллю встиг сказати дружині одну фразу

Знаменитий російський актор Сергій Бодров-молодший, який трагічно загинув у 2002 році, перед смертю встиг сказати дружині одну фразу.

Так, за словами очевидців, які перебували разом зі знімальною групою незадовго до того, як вони вирушили в Кармадонську ущелину (місце, де загинув актор разом з колегами), Бодров подзвонив своїй дружині Світлані. Він довго не міг попрощатися з нею, пише "Експрес Газета".

Останньою в розмові Бодрова з дружиною стала фраза: "Бережи дітей". Свідки розмови припустили, що артист міг передчувати, що Світлана його більше не почує.

Сергій Бодров з дружиною Світланою Сhtoby-pomnili.net

У свою чергу, колега Бодрова по зйомках у фільмі "Брат-2" Дар'я Юргенс розповіла, що Сергій дуже зворушливо піклувався про свою дружину Світлану та часто дзвонив їй в перерві між зйомками.

"Вони були на телефоні весь час. Ми ось сиділи разом, і він при нас починав дзвонити... Ми розуміли, що він дзвонить додому, ну і з Віктором Сухоруковим кудись линяли швиденько. Для нього це було щось таке дороге і дуже-дуже зворушливе, мені здається. дуже кришталеве, чи що... Він говорив: "Свєта, Свєта, Свєта, Свєта". Я весь час чула, у мене це залишилося", – розповіла Юргенс.

Бодров і Юргенс у фільмі "Брат-2" Газета.Ру

Нагадаємо, Сергій Бодров-молодший 20 вересня 2002 пропав безвісти в горах Північної Осетії – разом з групою в Кармадонській ущелині вони знімали фільм "Зв'язковий". Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники і оптимісти ось уже багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.

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