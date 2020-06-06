Головна Новини
6 червня • оновлено в 10:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Сергій Бодров перед загибеллю встиг сказати дружині одну фразу

Читати матеріал російською

Знаменитий російський актор Сергій Бодров-молодший, який трагічно загинув у 2002 році, перед смертю встиг сказати дружині одну фразу.

Так, за словами очевидців, які перебували разом зі знімальною групою незадовго до того, як вони вирушили в Кармадонську ущелину (місце, де загинув актор разом з колегами), Бодров подзвонив своїй дружині Світлані. Він довго не міг попрощатися з нею, пише "Експрес Газета".

Останньою в розмові Бодрова з дружиною стала фраза: "Бережи дітей". Свідки розмови припустили, що артист міг передчувати, що Світлана його більше не почує.

Сергій Бодров з дружиною Світланою

Сергій Бодров з дружиною Світланою

Сhtoby-pomnili.net

У свою чергу, колега Бодрова по зйомках у фільмі "Брат-2" Дар'я Юргенс розповіла, що Сергій дуже зворушливо піклувався про свою дружину Світлану та часто дзвонив їй в перерві між зйомками.

"Вони були на телефоні весь час. Ми ось сиділи разом, і він при нас починав дзвонити... Ми розуміли, що він дзвонить додому, ну і з Віктором Сухоруковим кудись линяли швиденько. Для нього це було щось таке дороге і дуже-дуже зворушливе, мені здається. дуже кришталеве, чи що... Він говорив: "Свєта, Свєта, Свєта, Свєта". Я весь час чула, у мене це залишилося", – розповіла Юргенс.

Бодров і Юргенс у фільмі "Брат-2"

Бодров і Юргенс у фільмі "Брат-2"

Газета.Ру

Нагадаємо, Сергій Бодров-молодший 20 вересня 2002 пропав безвісти в горах Північної Осетії – разом з групою в Кармадонській ущелині вони знімали фільм "Зв'язковий". Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники і оптимісти ось уже багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як зараз виглядає і чим займається 17-річний син Сергія Бодрова Олександр.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Єва Романова
Особа
Сергій Бодров-молодший
Теги
смерть кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
8
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 514.

    Вилікувалися: 11 812. Померли: 777.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Японський лікар спрогнозував масштабну другу хвилю COVID-19: заражених буде більше.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги