Що потрібно взяти в подорож на море з дітьми: опубліковано список

Плануючи відпочинок на морі з дітьми, потрібно підготувати всі необхідні речі. Бажано заздалегідь скласти список, щоб не взяти нічого зайвого.

Крім документів, грошей, медикаментів, для дітей залежно від віку потрібно взяти деякі іграшки та книжки. Зі списком речей на море пропонує ознайомитися видання "Рамблер".

Документи

Вони потрібні незалежно від обраного транспорту. Без документів не можна поїхати ні в іншу країну, ні подорожувати в межах своєї держави. З собою обов'язково потрібно мати:

паспорти дорослих членів сім'ї;

свідоцтва про народження дітей;

квитки;

страхові поліси туристів.

Для подорожі з дітьми важливо скласти список необхідних речей заздалегідь roksolana.ua

Медикаменти

Аптечка в будь-якому разі обов'язково повинна бути наявна. Вибір медикаментів залежить від віку дітей, здоров'я. Варто враховувати і місцевість, де планується відпочинок. Бажано додати в аптечку:

жарознижувальні;

болезаспокійливі;

засоби від захитування;

антигістамінні;

від кашлю;

протиопікові;

репеленти;

термометр;

краплі для очей, носа, вух.

Засоби першої необхідності

Ці речі потрібно помістити в окрему сумку, яка повинна бути завжди з собою. Важливо взяти:

антибактеріальні серветки;

дитячі вологі серветки;

сухі серветки;

гребінці;

перекус;

дитячі льодяники.

Якщо планується поїздка з немовлям, то в цю сумку ще кладуть підгузки, змінні речі, пляшечку.

Дітям корисно відпочивати на морі Mycredit

Одяг

Щоб вирішити, що необхідно взяти, варто ознайомитися з кліматом тієї країни, до якої планується поїздка. Якщо поїздка відбувається в літній період, то для дітей необхідно підготувати легкий одяг:

майки і футболки;

білизну;

купальники/плавки;

піжами;

спортивний костюм;

шкарпетки;

сукні;

шорти;

панами;

гумове взуття;

босоніжки;

кросівки;

сонцезахисні окуляри.

Іграшки

Список речей з дітьми в літаку у всіх батьків може відрізнятися. Якщо дитина маленька, важливо не забути іграшки. Так, на море можна взяти:

відерко, лопатки, формочки;

машинки;

надувний басейн;

коло для плавання;

надувні нарукавники.

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Косметика

На відпочинку з дітьми потрібні такі елементарні гігієнічні засоби, як-от:

дитячий шампунь;

мило;

зубна паста, щітки;

сонцезахисний крем;

ватні палички й диски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо країни, які є небезпечними для відпочинку з дітьми. Так, антирейтинг очолили Болгарія, Туреччина та Іспанія. За словами фахівців, в цих країнах юні туристи найчастіше хворіють