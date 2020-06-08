Що після розлучення залишив своїй ексдружині Остапчук: оприлюднено деталі

Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який на початку 2020 року розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко, залишив їй дві квартири та автомобіль.

За його словами, це те, що пара нажила за 12 років шлюбу. Спільно відкладені на банківських рахунках кошти Олена і Володимир розділили порівну. Про це Остапчук розповів в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (дивіться відео в кінці новини).

Володимир Остапчук з дітьми і колишньою дружиною 1plus1.ua

"В цілому у нас було близько 60 з чимось тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав одну валізу, сів в свою машину і поїхав, а все решту залишив. Так повинен чинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно", – пояснив Остапчук.

Також пара виховувала двох дітей: дочку Емілію і сина Евана. Для швидкого закінчення шлюборозлучного процесу колишня дружина відмовилася від аліментів. Але Володимир стверджує що в жодному разі не відмовляється від дітей, буде присутній в їхньому житті і підтримувати як батько.

Володимир з дітьми Instagram @vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук представив своєї аудиторії нову пасію, нотаріуса Христину Горняк. Згідно з чутками, саме вона стала розлучницею в парі, але сам Володимир спростував цю інформацію і сказав що в момент зустрічі з Крістіною проживав один.

Остапчук з новою коханою Instagram @vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради чоловіка, а також про його борги.

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