Що носити, щоб бути привабливою: топ-5 необхідних речей

Для того, щоб виглядати привабливо - необхідно мати гарний вигляд і впевненість в собі. Але, не достатньо просто слідувати трендам.

Про найспокусливіші деталі гардероба пише "Cosmopolitan".

Підбори

Згідно з дослідженням, опублікованим в Archives of Sexual Behavior, високі підбори різко підвищує жіночу привабливість. У результатах дослідження говориться, що, взувши туфлі на підборах, можна збільшити шанси бути поміченою серед інших дівчат.

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Одяг червоного кольору

Дівчата в одязі червоних відтінків сприймаються чоловіками як більш розкуті, впевнені в собі і сексуальні.

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Маленьке чорне плаття

За цим пунктом немає наукового трактату, але є статистика: 10 з 10 хлопців звернуть увагу на дівчину в маленькій чорній сукні.

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Топи і сукні без рукавів

За даними дослідження University of New South Wales, чоловіки звертають увагу на жіночі руки і плечі. Відповідно, топи і сукні на тонких бретельках або зовсім без них здаються їм сексуальними.

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Обтягуючі сукні-"футляри"

Чоловікам подобається силует "пісочний годинник". Відтворити його можна за допомогою сукні-футляра.

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