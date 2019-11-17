Що носити, щоб бути привабливою: топ-5 необхідних речей

Для того, щоб виглядати привабливо - необхідно мати гарний вигляд і впевненість в собі. Але, не достатньо просто слідувати трендам.
Про найспокусливіші деталі гардероба пише "Cosmopolitan".
Підбори
Згідно з дослідженням, опублікованим в Archives of Sexual Behavior, високі підбори різко підвищує жіночу привабливість. У результатах дослідження говориться, що, взувши туфлі на підборах, можна збільшити шанси бути поміченою серед інших дівчат.
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Одяг червоного кольору
Дівчата в одязі червоних відтінків сприймаються чоловіками як більш розкуті, впевнені в собі і сексуальні.
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Маленьке чорне плаття
За цим пунктом немає наукового трактату, але є статистика: 10 з 10 хлопців звернуть увагу на дівчину в маленькій чорній сукні.
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Топи і сукні без рукавів
За даними дослідження University of New South Wales, чоловіки звертають увагу на жіночі руки і плечі. Відповідно, топи і сукні на тонких бретельках або зовсім без них здаються їм сексуальними.
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Обтягуючі сукні-"футляри"
Чоловікам подобається силует "пісочний годинник". Відтворити його можна за допомогою сукні-футляра.
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