Що не можна робити на Артамона Змійовика: прикмети і свята 25 вересня

Олена Кордунова Люди 23:33, 24.09.2020 Оновлено: 23:44, 24.09.2020

25 вересня 2020 року православні християни відзначають свято на честь перенесення мощей праведного Симеона Верхотурського. За народним календарем святкують Артемона Змійовика.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Святкування на честь перенесення мощей праведного Симеона Верхотурського

Праведник Симеон Верхотурський народився на початку XVII століття в європейській частині Росії, в сім'ї благочестивих дворян. Подвижник багато мандрував, але частіше жив на цвинтарі села Меркушинське недалеко від міста Верхотур'я (Пермський край), у всьому проявляв стриманість.

Симеон Верхотурський.
Вікіпедія

Він багато молився про зміцнення віри у жителів Сибіру. Помер в 1642 році, коли йому було 35 років. У 1692 році жителі села Меркушинське виявили нетлінне тіло праведника, ім'я якого вони вже забули. Від мощей стали відбуватися численні зцілення.

День Артамона Змійовика

У цей день вшановується пам'ять священномученика Автонома (Артамона), який в IV столітті служив єпископом в Італії. Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зник і продовжував проповідувати. Одного разу новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники в знак помсти напали на храм і вбили святого Автонома.

Артамона Змійовика.
Pixabay

У народі священномученика прозвали змійовиком, оскільки вважалося, що в день його пам'яті змії низками повзуть з полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму. Інші назви свята – "Артамон", "Артамонів день", "Зміїний день".

Прикмети на 25 вересня

  • Якщо в цей день сонячно – до ясної погоди.

  • Йде дощ – до затяжної зими.

  • Грім гримить – до теплої осені.

  • Дерева вже без листя – до ранньої зими.

  • Змія або вже заповзли в будинок – на щастя.

  • Багато жолудів на дубі – буде тепла зима і родюче літо.

Що не можна робити 25 вересня

  • За народними прикметами 25 вересня не варто ходити в ліс. Це небезпечно – вас може вкусити змія.

  • Дата не дуже підходить для початку серйозних справ, краще відпочити від активних дій і присвятити себе зміцненню наявних позицій.

  • Якщо ви вирішили постригтися, то похід в перукарню краще відкласти.

  • Не рекомендується в цей день займатися посадкою рослин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в вересні 2020 року: церковний календар.

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