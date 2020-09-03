Що не можна робити на Агафона Огуменника: прикмети і свята 4 вересня

4 вересня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрерія, Акіндіна, Северіана і Зинона, які прийняли смерть за Христа під час правління імператора Максиміана. У народі свято називається День Агафона-Огуменника.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День пам'яті мученика Агафоніка Нікомидійського

День мученика Агафоніка Нікомидійського. Азбука віри

Агафонік жив в Нікомидії, походив із знатного роду Гіппасія. Він добре знав Святе Письмо, тому зміг звернути багатьох язичників до віри в Христа, в тому числі і самого першого з члена Сенату. Всіх їх розіп'яли за те, що вони відмовилися принести жертву ідолам. Мучеників Агафоніка, Феопрепія, Акіндіна і Северіана після довгих катувань повели на суд імператора, проте по дорозі тих, хто не міг далі йти, убили. Агафоніка і ті, хто вижив у дорозі, за наказом імператора стратили мечем.

Агафон-Огуменник

Агафон-Огуменник: що це за свято. Рixabay

У народі вважали, що якщо господар не буде охороняти свій урожай, нечиста сила прийде і зіпсує його. Тому вночі люди виходили вартувати снопи в кожусі навиворіт, обв'язуючи голову рушником. А з собою брали кочергу, щоб відігнати нечисту силу.

Прикмети на 4 вересня

День сонячний – до теплої осені.

Багато грибів в лісі – до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється – хороша погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить – до доброї осені.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

Що не можна робити 4 вересня

Головна заборона цієї п'ятниці: приймати чи дарувати подарунки. Вважається, що в іншому випадку неприємності одна за одною накриють як дарувальника, так і того, хто отримав презент.

Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може "звільнити" житло від добрих сил.

Амурні справи 4 вересня краще не вирішувати. Якщо почати з'ясовувати стосунки з коханою людиною, розмова закінчиться скандалом.

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