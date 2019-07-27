"Що летить з бюста?" Лобода з оголеними грудьми спантеличила мережу

Популярна співачка Світлана Лобода вирушила на музичний фестиваль "Жара-2019", де спантеличила шанувальників своєю поведінкою.

Вона опублікувала на сторінці в Instagram відео, на якому йде вулицею у відвертій сукні з дуже глибоким декольте і витягує з бюста конфетті (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Не натанцювалася", – підписала Лобода під відео, на якому йде, підстрибуючи на ходу в блискучій короткій сукні з екстравагантними рукавами.

Лобода дістає сміття з грудей скріншот

Однак шанувальники були здивовані тим, що вона смітить на вулиці блискітками, які дістає з глибокого декольте.

"А прибирати хто буде", "Я б назвав цей стиль "баобаб", "А що вона кидала з ліфа", "Закладки розкидає", "Що вона діставала з грудей", "Світлана, а що летить з бюста", "А що у неї з губами", – спантеличені користувачі.

Світлана Лобода Сторіс

Instagram Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фестивалі була присутня українська поп-діва Настя Каменських в яскравій рожевій сукні, через яку було видно пишні груди. Крім того, по червоній доріжці пройшлася Ані Лорак в голій екстравагантній сукні. А також приїхало багато українських зірок.

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