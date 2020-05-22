Що категорично не можна носити після 30 років: названо 5 речей

Одяг, який ви сміливо носили у 20 років, в більш зрілому віці може неабияк зіпсувати ваш стиль.

Про 5 безглуздих речей, яких не повинно бути в гардеробі жінки після 30 років – розповість OBOZREVATEL.

Фото: aif.ru

Футболки з дурними написами

Якщо двадцятирічним ще можна пробачити напис на футболці в дусі "Богиня", то в 30 це буде виглядати недоречно і зовсім не смішно. Тому стилісти радять викинути такі речі зі свого гардеробу.

Фото: bigl.ua

Джинси з блискавкою ззаду

Також варто відмовитися від усіх джинсів, які мають блискавку в недозволеному місці. За словами стилістів, це найбільш недоречна річ, яка може бути в гардеробі будь-якої модниці. До речі, експерти рекомендують купувати жінкам джинси з якісного деніму, які підходять їхньому типу фігури.

Фото: izi.ua

Обтягувальний жакет

Такі моделі вийшли з моди багато років назад і повертатися поки не збираються. Ці речі не зроблять вас молодшими, хіба що привернуть нетямущі погляди. Стилісти рекомендують жінкам вибирати жакети та піджаки з легким оверсайзом.

Фото: fashionhot.ru

Мініспідниці

Взагалі подібна річ виглядає досить вульгарно і не пристойно навіть на молоденьких дівчатках. А жінкам, яким вже за 30 років варто забути про неї зовсім. Носити коротенькі спіднички можна хіба що, відпочиваючи на морі або на дачі.

Фото: aliexpress.ru

Масивна і важка біжутерія

Такі аксесуари додадуть образу зайвих років, і жінка буде здаватися значно старшою, ніж вона є насправді. Найкращим варіантом стане використання ніжних прикрас з жовтого і білого золота.

Фото: glavcom.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як не можна одягатися після 50 років і які помилки найчастіше допускають жінки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся