Що буде з піснями для Євробачення-2020: організатори прийняли раптове рішення

У 2020 році організатори пісенного конкурсу Євробачення вирішили скасувати захід у зв'язку з пандемією коронавірусу. Всі композиції, які представили учасники увійдуть до загального CD-альбому Eurovision Song Contest 2020.

Відомо, що компакт-диск з 41 піснею з'являться в продажу вже 8 травня, пише видання Wiwibloggs.

Вартість CD-альбому Eurovision Song Contest 2020 на офіційному сайті становитиме близько 20 євро – більше 600 гривень.

Крім того, як зазначалося раніше, пісні, з якими представники національних відборів перемагали в 2020 році, не будуть допущені до конкурсу. Отже, українці Go_A не зможуть виконати свій хіт "Соловей", а росіяни Little Big – композицію Uno.

Навіть більше, країни-учасниці можуть змінити затвердженого для Євробачення-2020 конкурсанта й делегувати наступного року вже зовсім інших співаків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

У 2020 році Україну на Євробаченні повинна була представити гурт Go_A, який переміг у Національному відборі.

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